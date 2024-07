Tour de France: Kletterhatz zwischen Vulkanen: Vingegaard schockt Pogacar

1 Jonas Vingegaard (l) setzte sich auf der elften Etappe vor Tadej Pogacar durch. Foto: Thomas Samson/AFP/dpa

Auf der schwierigen Etappe im Zentralmassiv baut Tadej Pogacar seinen Vorsprung als Führender der Tour de France aus. Den Etappensieg sichert sich allerdings der Titelverteidiger.











Le Lioran - Tadej Pogacar wollte bei der Kletterhatz durch das Zentralmassiv die Konkurrenz schocken, am Ende aber lähmte der Konter von Titelverteidiger Jonas Vingegaard den Gesamtführenden der Tour de France. Zwar baute der Slowene seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus, doch der Etappensieg im Skigebiet Le Lioran ging überraschend an Vingegaard. Pogacars Plan beim letzten Härtetest vor den Pyrenäen ging überhaupt nicht auf, stattdessen läuft alles erneut auf einen Zweikampf mit Vingegaard hinaus.