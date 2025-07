Tour de France: Tour: Evenepoel gewinnt erstes Zeitfahren - Pogacar in Gelb

4 Der Belgier Remco Evenepoel gewinnt das erste Zeitfahren bei der 112. Tour. Foto: Thibault Camus/AP/dpa

Wer soll Tadej Pogacar schlagen? Auch das erste Zeitfahren der 112. Tour kann dem Titelverteidiger nichts anhaben. Der Rad-Star schlüpft zum ersten Mal bei der diesjährigen Ausgabe ins Gelbe Trikot.











Caen - Titelverteidiger Tadej Pogacar hat sein lieb gewonnenes Trikot zurückerlangt. Der dreimalige Sieger der Tour de France schlüpfte in der Normandie zum ersten Mal bei der 112. Ausgabe der Rundfahrt in das Gelbe Trikot - 353 Tage nach seinem Tour-Erfolg im vergangenen Jahr in Nizza. Der Radsport-Ausnahmefahrer sicherte sich einen Tag nach seinem 100. Profisieg das begehrte Dress. Zudem führt der Slowene auch in der Sprint- und in der Bergwertung. Sein Rivale Jonas Vingegaard erlebte einen unglücklichen Tag und kassierte eine schwere Niederlage.