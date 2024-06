Tour de France: Primoz Roglic – jetzt oder nie!

1 Voll fokussiert auf die Tour de France: Primoz Roglic. Foto: dpa/Jerome Delay

Der neue Kapitän des deutschen Radrennstalls Red Bull-Bora-hansgrohe will endlich die Frankreich-Rundfahrt gewinnen – bevor ihm die Zeit vollends davonläuft.











Link kopiert



Primoz Roglic ist kein Freund großer Worte, zumindest nicht an diesem Nachmittag. Bei der Präsentation des Tour-Teams von Red Bull-Bora-hansgrohe in Salzburg antwortet der Superstar zwar höflich auf alle Fragen, die ihm gestellt werden. Allerdings nur in kurzen Sätzen, die Aussagekraft ist begrenzt. Wer es gut meint mit dem Radprofi, erklärt anschließend, Roglic (34) sei eben total fokussiert, im Tunnel, voll konzentriert – auf die Frankreich-Rundfahrt.