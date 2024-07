1 Jasper Philipsen Foto: AFP/MARCO BERTORELLO

Jasper Philipsen gewinnt die zehnte Etappe der Tour de France. Das Gelbe Trikot behält aber der Slowene Tadej Pogacar.











Link kopiert



Der belgische Radprofi Jasper Philipsen hat die zehnte Etappe der 111. Tour de France gewonnen. Der 26-Jährige vom Team Alpecin-Deceuninck setzte sich am Dienstag nach 187,3 km in Saint-Amand-Montrond in Zentralfrankreich im Massensprint vor Biniam Girmay aus Eritrea und dem deutschen Hoffnungsträger Pascal Ackermann (Kandel) durch.