Das Ziel der Tour de France 2024 ist nicht in Paris auf der Prachtmeile der Champs-Elysées, sondern am Sonntag, 21. Juli, in Nizza. Was steckt dahinter? Alle Infos zum Tour-Finale mit Einzelzeitfahren Monaco-Nizza wenige Tage vor Olympia 2024.

Spezielles Finale bei der 111. Ausgabe der Tour de France: Zum ersten Mal in der 120-jährigen Geschichte geht die Frankreich-Rundfahrt nicht auf den Champs Elysées in Paris zu Ende, sondern in Nizza.

Statt Paris wartet am Sonntag, 21. Juli, ein packendes 34 Kilometer langes Zeitfahren auf die Profis, das in Monaco startet und in Nizza endet. Letztmals 1989 bildete eine solche „Gegen-die-Uhr-Entscheidung“ den Abschluss der Großen Schleife. Damals schnappte Greg LeMond auf den letzten Metern dem Franzosen Laurent Fignon sensationell noch das Gelbe Trikot weg. Gibt es 2024 ein ähnlich dramatisches Finale?

Warum Nizza statt Champs Elysées?

Warum endet die Tour bei ihrer Schnapszahl-Ausgabe mit der Nummer „111“ nicht auf den Champs Elysées? Grund sind die logistischen Vorbereitungen für Olympia 2024 ab 26. Juli in Paris, und somit nur fünf Tage nach der Schlussetappe der Tour de France. Die traditionelle Zielankunft auf der Prachtmeile Champs-Élysées ist 2024 daher nicht möglich.

Die Strecke der Schlussetappe am Sonntag, 21. Juli, führt zunächst über die Formel-1-Rennstrecke in Monaco, bevor es hinauf zum Col d’Eze mit fast 700 Höhenmetern geht. Nizza ist bereits zum 37. Mal Etappenort der Tour de France, feiert aber die Premiere als Zielort für Siegerehrung und Abschlussfeierlichkeiten. Im nächsten Jahr soll dann wieder Paris das Ziel sein. Zum Abschluss drehen die Fahrer dort traditionell eher ruhige Runden auf den Champs Elysées sowie um den Arc de Triomphe.

Zeitfahren Monaco-Nizza

In aller Regel ist die Tour dann längst entschieden, und es ist sogar üblich, sich im Sattel mit einem Glas Sekt zuprosten. Nicht so in Nizza am 21. Juli 2024 – ein Tag, der in die Tour-Geschichte eingehen könnte. In der Gesamtwertung führte wenige Tage vor dem Finale noch der Slowene Tadej Pogačar vom UAE Team Emirates mit 3:34 Minuten Vorsprung auf den Dänen Jonas Vingegaard vom Team Visma / Lease a Bike (Stand 17. Juli).

Wie viele Etappen hat die Tour de France 2024?

1. Etappe (Samstag, 29. Juni): Florenz - Rimini (206 km)

2. Etappe (Sonntag, 30. Juni): Cesenatico - Bologna (200 km)

3. Etappe (Montag, 1. Juli): Piacenza - Turin (229 km)

4. Etappe (Dienstag, 2. Juli): Pinerolo - Valloire (138 km)

5. Etappe (Mittwoch, 3. Juli): Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas (177 km)

6. Etappe (Donnerstag, 4. Juli): Macon - Dijon (163 km)

7. Etappe (Freitag, 5. Juli): Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin (25 km/Einzelzeitfahren)

8. Etappe (Samstag, 6. Juli): Semur-en-Auxois - Colombey-les-Deux-Eglises (176 km)

9. Etappe (Sonntag, 7. Juli): Troyes - Troyes (199 km)

Ruhetag in Orléans (Montag, 8. Juli)

10. Etappe (Dienstag, 09. Juli): Orléans - Saint-Amand-Montrond (187 km)

11. Etappe (Mittwoch, 10. Juli): Evaux-les-Bains - Le Lioran (211 km)

12. Etappe (Donnerstag, 11. Juli): Aurillac - Villeneuve-sur-Lot (204 km)

13. Etappe (Freitag, 12. Juli): Agen - Pau (171 km)

14. Etappe (Samstag, 13. Juli): Pau - Saint-Lary-Soulan (152 km)

15. Etappe (Sonntag, 14. Juli): Loudenvielle - Plateau de Beille (198 km)

Ruhetag in Gruissan (Montag, 15. Juli)

16. Etappe (Dienstag, 16. Juli): Gruissan - Nîmes (187 km)

17. Etappe (Mittwoch, 17. Juli): Saint-Paul-Trois-Chateaux - Superdévoluy (178 km)

18. Etappe (Donnerstag, 18. Juli): Gap - Barcelonnette (179 km)

19. Etappe (Freitag, 19. Juli): Embrun - Isola 2000 (145 km)

20. Etappe (Samstag, 20. Juli): Nizza - Col de la Couillole (133 km)

21. Etappe (Sonntag, 21. Juli): Monaco - Nizza (34 km/Einzelzeitfahren)

Tour de France: Live-Übertragung im Free TV

Die ARD zeigt alle Etappen der Tour de France 2024 live im Free-TV und Stream sowie auf sportschau.de. Auch Eurosport überträgt die Tour komplett bei Discovery+ und auf DAZN im Rahmen eines Abos. Start ist am Sonntag in Monaco um 14.40 Uhr, und der letzte Fahrer wird gegen 19.30 Uhr in Nizza im Ziel erwartet. Die anderen Etappen beginnen meist mittags in einem Zeitfenster zwischen 12.30 und 13.30 Uhr. Die Schlussphase ist täglich etwa ab 17 Uhr.