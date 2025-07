Tour de France: Lipowitz schnappt sich Platz drei und Weißes Trikot

1 Der deutsche Fahrer Florian Lipowitz fährt eine erfolgreiche Pyrenäen-Strecke. Foto: AFP/MARCO BERTORELLO

Gesamtplatz drei und Weißes Trikot: Florian Lipowitz sorgt auch bei der letzten Pyrenäen-Etappe für Furore.











Link kopiert



Florian Lipowitz riss einen Blumenstrauß in die Höhe und strahlte in dem Weißen Trikot förmlich, als der deutsche Nachwuchsstar im ungemütlichen Nieselregen in den Pyrenäen eine seiner bislang größten Auszeichnungen im Radsport erhielt. Bei der Tour de France übernahm der 24-Jährige nach der 14. Etappe den dritten Gesamtrang und schlüpfte in das Outfit für den besten Nachwuchsfahrer - knapp eine Woche vor dem Ende der Rundfahrt in Paris.