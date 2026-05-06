Tour de France im Fokus: Lipowitz in Lauerstellung

Florian Lipowitz, der Radprofi aus Laichingen, hat ein starkes Frühjahr hinter sich, das ihm großes Selbstvertrauen gibt – auch für die schwierigen Aufgaben bei der Tour de France.
Die zweitwichtigste Rundfahrt des Radsport-Kalenders beginnt an diesem Freitag in Nessebar. Der Giro d’Italia führt inklusive der drei Auftaktetappen in Bulgarien über 3466 Kilo- und fast 50 000 Höhenmeter, endet am 31. Mai in Rom und hat ein Problem: Was das Interesse angeht, ist der Abstand zur Tour de France riesengroß – erst recht in diesem Jahr. Das liegt am Dänen Jonas Vingegaard (29), der so klar favorisiert ist, dass es nach Ansicht vieler Experten nur darum geht, wie groß am Ende in der Ewigen Stadt sein Vorsprung sein wird. Es liegt aber vor allem an den Fahrern, die nicht da sind.