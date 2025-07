Die Tour de France geht in die nächste Runde: So sehen Sie die 5. Etappe heute live im Stream.

Heute findet bereits die fünfte Etappe der Tour de France 2025 statt. Sie führt als Einzelzeitfahren über 33 Kilometer rund um Caen. Für Radsportfans gibt es mehrere Möglichkeiten, das Rennen live im Stream zu verfolgen – je nach Aufenthaltsort und bevorzugtem Anbieter.

Hier live bei Etappe 5 zuschauen

Die ARD überträgt die komplette Tour de France 2025 live im Fernsehen und im kostenlosen Livestream. Die Übertragung der 5. Etappe beginnt um 13:40 Uhr. Der Livestream ist über sportschau.de und die ARD-Mediathek abrufbar. Hier finden Fans neben dem Livestream auch Zusammenfassungen, Interviews und aktuelle Berichte zur Tour. Der Zugang zum Livestream ist jedoch auf Nutzer in Deutschland beschränkt. Wer sich im Ausland aufhält, kann den ARD-Stream mit einem VPN-Dienst nutzen, um eine deutsche IP-Adresse zu simulieren und so das Geoblocking zu umgehen.

Wichtiger Hinweis: Der Livestream der 5. Etappe ist lediglich bis heute Abend um 18:30 Uhr abrufbar. Im Anschluss wird das Video wieder aus der Mediathek entfernt. Es können dann nur noch ausgewählte Highlights der Etappe angeschaut werden. Fans, die das ganze Rennen sehen wollen, sollten also rechtzeitig einschalten.

Wie lange dauert die Tour de France?

Die Tour de France 2025 begann am 5. Juli in Lille und dauert insgesamt bis zum 27. Juli 2025. In diesen drei Wochen werden 21 Etappen gefahren, die die Fahrer über rund 3.320 Kilometer durch Frankreich führen. Das große Finale findet traditionell auf den Champs-Élysées in Paris statt, wo am 27. Juli die letzte Etappe ausgetragen wird. Somit dauert die Tour de France 2025 noch weitere 18 Tage nach der heutigen fünften Etappe.