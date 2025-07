Tour de France: Der Joker – deshalb hat Florian Lipowitz eine Sonderrolle

1 Prominent besetztes Podium am Ende der Dauphiné: Florian Lipowitz (re.) mit den beiden Radsport-Superstars Tadej Pogacar (Mitte) und Jonas Vingegaard Foto: Imago/Abacapress

Der Ex-Biathlet ist der Freigeist im Team Red Bull-Bora-hansgrohe: Florian Lipowitz darf bei der Tour de France auf eigene Rechnung fahren – in Richtung Podest?











In jedem der 23 Teams, die an diesem Samstag in die Tour de France starten, besteht eine klare Hierarchie. Es gibt die Kapitäne, die Ausreißer, die Sprinter, die Helfer. Es gibt allerdings auch eine Ausnahme. Florian Lipowitz (24), der Schwabe aus Laichingen bei Ulm, wird von seinem Rennstall Red Bull-Bora-hansgrohe bei der Frankreich-Rundfahrt in kein Schema gepresst, was eines noch einmal verdeutlicht – dass Lipowitz derzeit der spannendste Name im deutschen Radsport ist.