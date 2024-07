Tour de France: Cavendishs Bitte an Pogacar: Den Rekord nicht wegnehmen

1 Etappensieger Mark Cavendish schrieb Tour-Geschichte. Foto: Daniel Cole/AP/dpa

Ex-Weltmeister Mark Cavendish hat mit seinem 35. Tour-Etappensieg den legendären Eddy Merckx hinter sich gelassen. Die Kollegen sind begeistert.











Saint-Vulbas - Altstar Mark Cavendish hatte nach seinem Rekordsieg bei der Tour de France eine Bitte an Tadej Pogacar. Er solle ihm den Rekord nicht so schnell wegnehmen, sagte der 39 Jahre alte Sprintkönig dem Ausnahmekönner im Gelben Trikot, nachdem sich die beiden Radstars im Ziel umarmt hatten. Noch ist die Sorge unbegründet.Pogacar, der am Dienstag die Galibier-Etappe gewonnen hatte, steht aktuell bei zwölf Erfolgen. In den vergangenen Jahren hat der Slowene nicht mehr als drei Tour-Etappen pro Jahr geholt. Das sollte King Cav noch einige Jahre ruhig schlafen lassen.