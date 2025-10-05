Der britische Popstar Robbie Williams muss sein Konzert in Istanbul absagen. Die türkischen Behörden haben die geplante Show am Dienstag aus Sicherheitsgründen untersagt. Für den 51-Jährigen eine herbe Enttäuschung - die Stadt sollte der krönende Abschluss seiner Britpop-Tour werden.
