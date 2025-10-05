Der britische Popstar Robbie Williams muss sein Konzert in Istanbul absagen. Die türkischen Behörden haben die geplante Show am Dienstag aus Sicherheitsgründen untersagt. Für den 51-Jährigen eine herbe Enttäuschung - die Stadt sollte der krönende Abschluss seiner Britpop-Tour werden.

Es sollte der große Abschluss werden, das Finale einer triumphalen Tournee. Doch daraus wird nichts: Robbie Williams (51) muss sein für Dienstag geplantes Konzert in Istanbul absagen. Die türkischen Behörden haben die Show an der Atakoy Marina aus Sicherheitsgründen untersagt, wie "Sky News" meldet. Für den 51-jährigen Briten eine bittere Pille - und eine Entscheidung, die ihm sichtlich nahgeht.

"Das Letzte, was ich jemals tun möchte, ist die Sicherheit meiner Fans zu gefährden", schreibt Williams in einem emotionalen Statement in seinen Instagram-Stories. In der Nachricht an seine 3,7 Millionen Follower betont er am Sonntagmorgen: "Eure Sicherheit steht an erster Stelle."

Ein Traum platzt

Istanbul war für Williams mehr als nur eine weitere Tourstation. Die türkische Metropole sollte den krönenden Abschluss seiner "Britpop Tour" bilden, die ihn seit Mai durch Europa führte. London, Amsterdam, Berlin, Helsinki, Athen - überall feierte der "Angels"-Interpret mit seinen Fans. Insgesamt 1,2 Millionen Menschen erlebten die Shows live. Istanbul sollte das Sahnehäubchen werden, der emotionale Höhepunkt seiner Konzertreise.

"Wir waren unglaublich aufgeregt, zum ersten Mal in Istanbul zu spielen", erklärt Williams. Die Stadt habe er bewusst als finalen Auftritt gewählt. Der Grund: Seine Familie pflegt enge Verbindungen zu dem Land. "Vor meinen türkischen Fans diese epische Serie von Konzerten zu beenden, war mein Traum", gesteht der Musiker.

Schwere Entscheidung

Aus seiner Enttäuschung macht Williams keinen Hehl. "An alle in Istanbul, die sich den 1,2 Millionen Menschen anschließen wollten, die diese phänomenale Tour mit uns geteilt haben: Es tut mir zutiefst leid", schreibt er. "Wir haben uns so auf diese Show gefreut, aber die Entscheidung zur Absage lag außerhalb unserer Kontrolle."

Die Sicherheitsbedenken der türkischen Behörden wiegen offenbar schwer genug, um das Großevent zu verbieten. Details zu den konkreten Gründen nennt Williams in seinem Statement nicht. Klar ist nur: Die Verantwortlichen in Istanbul sahen keine Möglichkeit, das Konzert unter sicheren Bedingungen durchzuführen.

Die Show geht weiter

Trotz des Rückschlags in der Türkei geht es für Williams bereits in wenigen Tagen weiter. Am Donnerstag steht ein intimes Konzert im Londoner Dingwalls in Camden auf dem Programm. In dem kleinen Veranstaltungsort wird der Popstar sein kommendes, noch unveröffentlichtes Album "Britpop" komplett präsentieren - zusammen mit seinem Debütalbum "Life Thru A Lens" von 1997.