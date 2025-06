Tough und verletzlich zugleich: Judo-Europameisterin Alina Böhm ziert die neue Playboy-Ausgabe

1 Alina Böhm will mit ihren "Playboy"-Fotos ein Zeichen gegen Stereotype setzen. Foto: Sacha Höchstetter für PLAYBOY Deutschland Juli 2025

Tough und verletzlich zugleich - so präsentiert sich die zweifache Judo-Europameisterin Alina Böhm (26) in der neuen Ausgabe des "Playboy" (ab 5. Juni). Mit ihren Aktfotos will die 26-Jährige eigener Aussage nach verdeutlichen, "dass sich Stärke und Weiblichkeit nicht gegenseitig ausschließen" und sie auf der Matte "ein absolutes Biest", zugleich auch aber auch "sinnlich und feminin" sein kann.