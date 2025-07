1 Ryan Gosling und Will Ferrell sollen gemeinsam für eine neue Komödie vor der Kamera stehen. Foto: imago images/ABACAPRESS/Fati Sadou / imago images/Anadolu Agency/Prima Barol

Ryan Gosling und Will Ferrell sollen bald wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. Nach "Barbie" drehen die beiden nun eine Komödie mit dem Titel "Tough Guys".











Link kopiert



Dritter "Guy", drittes Glück: Ryan Gosling (44) bleibt seinem actiongeladenen Erfolgsrezept treu und arbeitet nach "The Nice Guys" (2016) und "The Fall Guy" (2024) an einer neuen Komödie mit dem Titel "Tough Guys". An seiner Seite: Comedy-Veteran Will Ferrell (58), für den es nach "The Other Guys" (2010) die zweite "Guy"-Komödie ist.