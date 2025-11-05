Tottenham Hotspur: Fußballprofi von Spielerberater mit Waffe bedroht

1 Tottenhams Destiny Udogie (rechts) wurde von einem Spielerberater mit einer Waffe bedroht. Foto: Frank Augstein/AP/dpa/Frank Augstein

Schockmoment für Tottenhams Udogie: Ein Spielerberater bedroht ihn mit einer Waffe. Was hinter dem dramatischen Vorfall steckt und wie der Club jetzt reagiert.











Fußballprofi Destiny Udogie von den Tottenham Hotspur ist von einem Spielerberater mit einer Waffe bedroht worden. Entsprechende Medienberichte bestätigte der Club aus London in einer Stellungnahme, aus der unter anderem die BBC zitierte. „Wir haben Destiny und seine Familie seit dem Vorfall unterstützt und werden das weiter tun. Da es sich um eine juristische Angelegenheit handelt, können wir nicht weiter kommentieren“, hieß es.