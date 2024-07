Totschlag in Marbach

1 Der Täter bei Prozessbeginn am Landgericht in Heilbronn. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Das Landgericht Heilbronn verurteilt einen 29-Jährigen Mann aus Marbach (Kreis Ludwigsburg) – der Feuerwehrmann erstickte seine Frau und legte einen Brand.











Das Urteil im spektakulären Prozess um die tote Feuerwehrfrau in Marbach am Neckar ist gesprochen. Das Landgericht Heilbronn erkannte am Freitag auf schuldig und verurteilte den 29-Jährigen zu 14 Jahren Haft wegen Totschlags.