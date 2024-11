Toto & Harry-Star : Torsten Toto Heim heiratet seine 24 Jahre jüngere Freundin

1 Torsten "Toto" Heim will heiraten. Foto: imago images/Horst Galuschka

"Toto & Harry"-Star Torsten Heim will kommendes Jahr heiraten. Das verkündete der ehemalige Streifenpolizist nun. Seine Partnerin ist 24 Jahre jünger.











Link kopiert



TV-Polizist Torsten "Toto" Heim (61) will kommendes Jahr den Bund der Ehe eingehen. Wie er der "Bild"-Zeitung erklärte, wollen er und seine 24 Jahre jüngere Partnerin Jasmin sich am 17. Mai 2025 in einer Villa in Nordrhein-Westfalen das Jawort geben. Der Altersunterschied ist für das Paar offenbar keine Hürde: "Wir funktionieren super zusammen, funken auf der gleichen Wellenlänge. Was der eine im Kopf hat, spricht der andere aus", so Heim.