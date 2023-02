Wolf hat vermutlich Tier in Schluchsee gerissen

Ein Wolf hat das vor zwei Wochen in der Gemeinde Schluchsee gefundene Rind vermutlich getötet. (Symbolbild)

Der Verdacht hat sich bestätigt: Vor zwei Wochen wurde in der Gemeinde Schluchsee ein totes Rind gemeldet. Nun teilte das Umweltministerium mit, dass Spuren eines Wolfs nachgewiesen wurden.









Zwei Wölfe streifen mittlerweile durch den Schwarzwald, das Wolfspaar wurde kürzlich auf den Aufnahmen einer Wildkamera entdeckt – das hat die Diskussionen über ein mögliches Wolfsrudel in Baden-Württemberg befeuert. Nun ist auch klar, wer das vor zwei Wochen in der Gemeinde Schluchsee gefundene Rind vermutlich getötet hat: „Die genetische Abstrichprobe konnte einen Wolf mit dem Haplotyp HW02 nachweisen“, teilte das baden-württembergische Umweltministerium am Montag mit. „Der festgestellte Haplotyp stimmt mit dem des im Gebiet Schluchsee territorialen Wolfsrüden GW1129m überein“, heißt es. Ob der Wolf aber tatsächlich für den Tod des Rinds verantwortlich war oder ob er erst danach davon gefressen hat, kann das Umweltministerium nicht sagen.

Der Landwirt, dem das Rind gehörte, wird nun entschädigt. Das Ministerium informierte die Nutztierverbände sowie die Wildtierbeauftragten der Region über die neuen Erkenntnisse. Am 14. Februar war das tote Rind mit Verdacht auf Riss durch einen Wolf der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) gemeldet worden. Die Gemeinde Schluchsee ist Teil des Fördergebiets Wolfsprävention Schwarzwald. Das Umweltministerium bittet, Beobachtungen mit Verdacht auf Wolf umgehend der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg unter info@wildtiermonitoring.de zu melden.