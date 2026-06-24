Totes Kleinkind in Schorndorf: Wie das „Forgotten Baby Syndrome“ zu einem fatalen Fehler führen kann

Ein grausamer Irrtum führte wohl dazu, dass ein Kind im Auto vergessen wurde und an einem Hitzschlag starb. Das „Forgotten Baby Syndrome“ ist ein bekanntes Problem.
Es klingt zu schrecklich, um wahr zu sein: Eine Mutter aus Schorndorf ging offenbar irrtümlich davon aus, ihre Tochter im Kindergarten abgegeben zu haben. In dem Glauben, das Mädchen spiele in der Kita, soll sie am Mittwoch vergangener Woche zur Arbeit gegangen sein. Doch statt im Kindergarten, befand sich das 20 Monate alte Kleinkind weiter in seinem Kindersitz auf der Rückbank – die 44-Jährige hatte es bei 28 Grad im Schatten im Auto auf dem Parkplatz eines Sportgeländes in Schorndorf vergessen. Erst am Nachmittag gegen 14.30 Uhr, als sie ihre Tochter wieder vom Kindergarten habe abholen wollen und erfahren habe, dass das Kind dort an diesem Tag nie gewesen sei, erkannte sie den fatalen Irrtum und entdeckte ihr lebloses Kind im Auto.