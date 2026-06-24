Nach dem Fund der Leiche eines Säuglings steht das Ergebnis des DNA-Abgleichs aus. Das Obduktionsergebnis soll auch Aufschluss über die Todesursache geben.
Ist der am Freitag tot aufgefundene Leichnam eines Babys der vermisste drei Monate alte Junge aus Renningen? Die Leiche ist am Montag obduziert worden. Dabei wurde unter anderem DNA-Material entnommen, um damit einen Abgleich zur endgültigen Identifizierung des toten Jungen vornehmen zu können. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Stuttgart gemeinsam mit. Die Obduktion solle auch Aufschluss darüber geben, wie das Kind zu Tode kam.