Totes Baby in Renningen: „Viele sind erschüttert“ – Eine Stadt im Schatten einer furchtbaren Tragödie

Nach dem furchtbaren Fund geht in der kleinen Stadt das Leben irgendwie weiter. Dass der Fall rund um den tot aufgefundenen Säugling Spuren hinterlässt, ist jedoch klar.

Renningen, gegen 10.30 Uhr am Donnerstagvormittag. Ein Auto hält am Straßenrand. Eine Frau steigt aus, eilt über den sengend heißen Asphalt auf die andere Seite. Sie schließt die Tür eines Hauses auf, tritt ein. Die Tür fällt zu, das Auto fährt davon. Dann ist wieder Stille. Grundsätzlich wäre dieses Szenario überhaupt nicht erwähnenswert – handelte es sich bei dem Haus nicht um einen Ort, der seit einer Woche im Mittelpunkt einer furchtbaren Tragödie steht.

Der Fund eines toten Säuglings hat die kleine Stadt mit 17.000 Einwohnern erschüttert. Inzwischen richten sich die polizeilichen Ermittlungen gegen die 32-jährige Mutter des Babys, das am Freitagmittag nicht weit entfernt am Ufer des Rankbachs von der Polizei gefunden wurde. Es besteht der Verdacht des Vortäuschens einer Straftat. Zunächst hatte es geheißen, der drei Monate alte Junge sei spurlos aus dem Kinderwagen verschwunden, der vor eben jenem Haus abgestellt gewesen war. Daher war anfangs noch über einen Entführungsfall spekuliert worden.

Das Leben in Renningen geht weiter – irgendwie

Was genau geschehen ist, versucht nun die Polizei herauszufinden. Trotz des schrecklichen Falles geht das Leben in Renningen irgendwie weiter - und das bei schon am Vormittag erdrückender Hitze auf der nicht unbedingt sonnenbeschienenen Straße. Hinter einem der Häuser gehen offenbar Gartenarbeiten vonstatten, es klingt wie Holzhacken. Aber Fernseh- oder Reporterteams, vielleicht auch von einschlägigen Großmedien, sind weit und breit nicht zu sehen. Ein Blumenlaster biegt um die Ecke, zwei Radfahrer, ein paar Autos... alles vermeintlich ganz normal.

Der Fundort der Babyleiche liegt rund 850 Meter von dem Haus entfernt. Entlang eines nahen Zaunes mähen gerade städtische Mitarbeiter das wuchernde Gras. Die beiden Männer haben sich für ihre Pause für ein paar Minuten auf die schattigen Ränge am Kunstrasenplatz des Sportparks zurückgezogen.

Wenige Meter weiter ist allerdings kaum zu ignorieren, wie sehr die Renningerinnen und Renninger nach wie vor Anteil nehmen. Unter einer Sitzbank sind es ein paar mehr Kerzen geworden als noch in den vergangenen Tagen, während die abgelegten Blumen in der Sonne längst vertrocknet sind. Kuscheltiere, ein Babybody mit Trauergruß, kleine Engelsfiguren – all das haben Trauernde seit dem vergangenen Freitag dort niedergelegt.

Zwei Frauen stehen vor der Bank im Halbschatten der umstehenden Bäume. Sie sind eigentlich mit ihren Fahrrädern unterwegs und unterhalten sich bei einem kleinen Zwischenstopp in gedecktem Ton. „Schlimm, was da passiert ist“, sagt die eine. „Vieles wird sich noch zeigen müssen“, die andere. Sie fassen damit den aktuellen Stand des Falles zusammen: Vieles ist noch völlig unklar.

Unsere Empfehlung für Sie Trauer in Renningen Gemeinderat gedenkt verstorbenem Baby mit Schweigeminute Renningen trauert: Nach dem Fund eines toten Säuglings am Rankbach legt der Gemeinderat eine Schweigeminute ein. Die Polizei ermittelt weiter.

„Ich denke, sehr viele sind erschüttert. Die Anteilnahme ist sehr groß“, sagt auch Resi Berger-Bäuerle auf Nachfrage unserer Zeitung. Die langjährige Gemeinderätin (Frauen für Renningen) ist in der Stadt gut vernetzt und unter anderem im Vorstand der Kinderfreunde Renningen. „Der Verlust eines Kindes ist etwas, das niemand erleben möchte. Ich habe nicht vor vielem Angst, davor schon“, sagt sie.

Langjährige Stadträtin: nicht an Spekulationen beteiligen

An den Spekulationen rund um den Tod des drei Monate alten Jungen will auch sie sich nicht beteiligen: „Wenn ich so was höre, dann blocke ich ab.“ Leute, die tratschen, werde es immer geben. „Aber so jemand will entweder von seinem eigenen Fehlverhalten ablenken - oder hat zu wenig Mitgefühl.“ Aber Mitgefühl auszudrücken, sei wichtig. Ob nun bei der Schweigeminute am Montag im Gemeinderat. Oder mit Blumen, Kerzen und Kuscheltieren am Fundort. „Da hat eine Familie ihr Kind verloren“, betont Resi Berger-Bäuerle.

Sie hofft, dass sich die Aufregung bald wieder legt. „Bisher war Renningen bekannt wegen der Krippe - oder wegen des Bosch-Entwicklungszentrums. Jetzt sind wir es wegen dieses Traumas“, sagt die frühere medizinische Fachangestellte in einer Notaufnahme. Dass sich Familien in der Stadt jetzt wieder mehr vernetzen und gegenseitig besser auf Kinder aufpassen, das hofft sie. „Kindern soll es gut gehen, sie sollen geschützt sein.“