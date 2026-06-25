Totes Baby in Renningen: „Viele sind erschüttert“ – Eine Stadt im Schatten einer furchtbaren Tragödie

Nach dem furchtbaren Fund geht in der kleinen Stadt das Leben irgendwie weiter. Dass der Fall rund um den tot aufgefundenen Säugling Spuren hinterlässt, ist jedoch klar.
Renningen, gegen 10.30 Uhr am Donnerstagvormittag. Ein Auto hält am Straßenrand. Eine Frau steigt aus, eilt über den sengend heißen Asphalt auf die andere Seite. Sie schließt die Tür eines Hauses auf, tritt ein. Die Tür fällt zu, das Auto fährt davon. Dann ist wieder Stille. Grundsätzlich wäre dieses Szenario überhaupt nicht erwähnenswert – handelte es sich bei dem Haus nicht um einen Ort, der seit einer Woche im Mittelpunkt einer furchtbaren Tragödie steht.