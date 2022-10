Schwere Stürme sorgen für Chaos in Griechenland

1 In Griechenland sorgen heftige Herbststürme für Chaos. (Symbolbild) Foto: imago images/imagebroker/Ingeborg Knol

In Griechenland sind die Menschen von einem rabiaten Wetterwechsel überrascht worden. Bei den schweren Stürmen kommt ein Mann ums Leben.















In Griechenland haben schwere Herbststürme am Samstag in vielen Teilen des Landes für Chaos gesorgt. Auf Kreta war es offenbar besonders heftig. Ein 50-Jähriger wurde mit seinem Auto bei schwerem Regen von den Wassermassen mitgerissen und kam ums Leben, wie die Tageszeitung „Kathimerini“ berichtete.

Mehrere Menschen werden demnach zusätzlich vermisst. Ein rabiater Wetterwechsel von Freitag auf Samstag hatte die Menschen überrascht; auf Kreta war vor allem die Region um die Hafenstadt Heraklion stark betroffen.