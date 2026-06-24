Der Fall des verschwundenen Babys aus Renningen nimmt eine unerwartete Wendung. Die Mutter gerät wegen des Verdachts auf Vortäuschung einer Straftat ins Visier der Ermittler.

Jetzt herrscht traurige Gewissheit – und es gibt einen schrecklichen Verdacht: Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch gemeinsam mitteilen, wurde die am Freitag aufgefundene Leiche zwischenzeitlich zweifelsfrei als das vermisst gemeldete Baby aus Renningen identifiziert. Bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wurde zudem die Ermittlungsgruppe „Wagen“ eingerichtet, die aktuell aus 13 Personen besteht. Denn der Fall scheint eine völlig unerwartete Wendung zu nehmen.

Die Eltern hatten den Säugling am vergangenen Donnerstag als vermisst gemeldet. Das Baby sei, hieß es, spurlos aus dem Kinderwagen verschwunden – weshalb anfangs über einen Entführungsfall spekuliert wurde. Jetzt sagt die Polizei: Bei den Ermittlungen habe man keinerlei Hinweise auf eine Entführung gefunden. „Vielmehr wird nun gegen die 32-jährige Mutter des Kindes wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat ermittelt.“ Sie steht demnach im Verdacht, das tote Baby mutmaßlich selbst im Bereich des Rankbachs am Ortsrand von Renningen abgelegt zu haben.

Die Obduktion soll klären helfen, wie das Baby starb

Weiterhin unklar sind jedoch die Umstände, wie der drei Monate alte Junge zu Tode kam. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dazu dauern an.

Nach der Vermisstenmeldung war eine groß angelegte Suchaktion angelaufen – am Freitag wurde dann die Leiche eines Säuglings am Rankbach nahe des Sportgeländes gefunden. Auch wenn die Umstände es vermuten ließen, war zunächst nicht sicher gewesen, ob es sich dabei um den vermissten Jungen handelt, weshalb eine Obduktion am Montag Gewissheit bringen sollte. Dabei wurde unter anderem DNA-Material entnommen, um einen Abgleich zur endgültigen Identifizierung vornehmen zu können. Die Obduktion soll auch Aufschluss darüber geben, wie das Kind zu Tode kam.

Eine Obduktion allein schon zur Identifizierung einer Person wird etwa auch dann erforderlich, wenn äußerlich sichtbare Merkmale keine eindeutigen – im Zweifelsfall etwa mit Krankenakten abgleichbaren – Hinweise auf die Identität der Person geben. Wann das genaue Obduktionsergebnis schriftlich vorliegt, lassen die Behörden offen.

Zum Zeitpunkt des Verschwindens soll das Baby in einem Kinderwagen vor dem Haus an der Wohnanschrift der Mutter gelegen haben – so hatte es die Mutter gegenüber der Polizei geschildert. Sie hatte im Zuge der Vermisstenmeldung laut dem Polizeisprecher Steffen Grabenstein erklärt, den Kinderwagen für einen Moment unbeaufsichtigt gelassen zu haben. Bei der Rückkehr habe sie dann den leeren Kinderwagen vorgefunden.

Mit einem 3-D-Modell soll der Ablauf rekonstruiert werden

Die Polizei bestätigte dann zwar die Existenz des Kinderwagens, machte darüber hinaus zum Verlauf des Geschehens aber keine Aussagen. Bei der Suchaktion, an der zahlreiche Organisationen beteiligt waren, fanden Polizeibeamte die Leiche des Kindes dann am Freitagmittag im Böschungsbereichs des Rankbachs zwischen Renningen und Malmsheim.

Am Fundort der Leiche wurden vom Landeskriminalamt zwischenzeitlich spezielle Vermessungen gemacht, um ein dreidimensionales Modell erstellen und mögliche Abläufe rekonstruieren zu können. Denn nach wie vor ist unklar, wie das Kind an den Fundort kam. Bei der Kriminalpolizei wurde die jetzt 13-köpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet, um die weiteren Untersuchungen zielgerichtet zu forcieren.

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Im Zuge der Berichterstattung gingen laut der Polizei mehrere Zeugenhinweise ein, die von der Kriminalpolizei überprüft werden. Hinweise nimmt die Polizei weiterhin unter der Telefonnummer 0800/1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

Die Bevölkerung nimmt von Beginn an großen Anteil an dem Schicksal des kleinen Jungen. Nahe des Fundorts wurden Kerzen aufgestellt und Kuscheltiere abgelegt. Auch das bundesweite Medieninteresse ist groß, überregionale Zeitungen, Fernsehen und Rundfunk berichten über den Fall. Die Renninger Bürgerinnen und Bürger äußern sich weitgehend zurückhaltend mit dem Hinweis, sich nicht an Spekulationen beteiligen zu wollen.