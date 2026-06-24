Der Fall des verschwundenen Babys aus Renningen nimmt eine unerwartete Wendung. Die Mutter gerät wegen des Verdachts auf Vortäuschung einer Straftat ins Visier der Ermittler.
Jetzt herrscht traurige Gewissheit – und es gibt einen schrecklichen Verdacht: Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch gemeinsam mitteilen, wurde die am Freitag aufgefundene Leiche zwischenzeitlich zweifelsfrei als das vermisst gemeldete Baby aus Renningen identifiziert. Bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wurde zudem die Ermittlungsgruppe „Wagen“ eingerichtet, die aktuell aus 13 Personen besteht. Denn der Fall scheint eine völlig unerwartete Wendung zu nehmen.