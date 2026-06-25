Die 32-Jährige hatte ein freiwilliges Hilfsangebot der Behörde angenommen. Sie meldete ihr Kind als entführt, doch die Ermittler vermuten eine vorgetäuschte Straftat.
Wie starb der kleine Junge, der am Freitag zwischen Renningen und Malmsheim am Rankbach tot aufgefunden wurde? Nach wie vor gibt es darauf keine Antwort. Zweifelsfrei bestätigt ist lediglich die Identität des Kindes. Die Obduktion ist zwar abgeschlossen, aber weitere Untersuchungsergebnisse stünden noch aus, sagt der Polizeisprecher Steffen Grabenstein. Erst wenn die Todesursache geklärt ist, würden sich in diesem Kontext im Zweifel weitere Ermittlungen anschließen.