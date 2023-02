1 Die Mordkommission der Polizei ermittelt gegen die Mutter wegen Körperverletzung mit Todesfolge. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Gegen eine 22-jährige Frau in Nordrhein-Westfalen wird ein schwerer Verdacht erhoben: Ermittlungen legen nahe, dass sie ihr eigenes Baby misshandelt haben soll. Das Kind ist tot.









Eine 22 Jahre alte Frau steht in Nordrhein-Westfalen unter dem Verdacht, sie habe ihr sechs Monate altes Kind misshandelt. Das Mädchen starb am Mittwoch in einer Klinik in Essen, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Nun ermittelt eine Mordkommission gegen die Frau wegen Körperverletzung mit Todesfolge.

Die Frau aus Bulgarien hatte am Montagabend wegen eines medizinischen Notfalls bei ihrem Säugling die Rettungskräfte alarmiert. Das Kind wurde in der Essener Universitätsklinik notoperiert. Sein Zustand blieb aber lebensbedrohlich.

Da Anzeichen einer Misshandlung des Babys festgestellt wurden, schaltete die Klinik die Polizei ein. Noch in der Nacht wurde eine Mordkommission eingerichtet. Das Kind starb am Mittwoch. Der Verdacht gegen die 22-jährige Mutter erhärtete sich während der Ermittlungen. Ein Richter erließ daraufhin Haftbefehl. Die Ermittlungen dauerten an.