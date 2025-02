Toter Pottwal auf Sylt: Wal wird auf dem Festland untersucht und zerlegt

1 Der Pottwal befindet sich inzwischen an Land. (Archivbild) Foto: dpa/Daniel Friederichs

Experten haben den tonnenschweren Kadaver eines Pottwals auf Sylt zunächst geborgen und dann in Stücke zerlegt. Es soll untersucht werden, woher das Tier stammt und warum es gestorben ist.











Link kopiert



Der auf Sylt tot geborgene Pottwal ist jetzt auf dem Festland. „Der Wal ist gestern zwischen 20 und 21 Uhr in Jagel angekommen und wird in diesen Stunden verarbeitet“, teilte Wolf Paarmann, Sprecher des Landesbetriebes Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN), der Deutschen Presse-Agentur mit. Die zuvor mit einer Kettensäge zerteilten Stücke des Wal-Kadaver waren in speziellen Containern mit dem Autozug nach Jagel zur Tierkörperbeseitigung gebracht worden.