Toter Pilot bei Weilheim: Er wollte nach Hayingen – abgestürztes Flugzeug geborgen

1 Rettungskräfte waren an der Absturzstelle im Einsatz. Foto: SDMG/Kaczor

Noch unklar ist die Ursache für den Absturz eines Flugzeuges im Bereich von Weilheim(Kreis Esslingen). Die Ermittlungen dauerten an und könnten noch einige Zeit in Anspruch nehmen, erklärt Matthias Rilling vom auch für den Landkreis Esslingen zuständigen Polizeipräsidium Reutlingen. Das einmotorige Leichtflugzeuges vom Typ CT, das im bewaldeten und unwegsamen Gelände aufgefunden worden war, sei aber bereits gestern Abend geborgen worden. Es werde nun zur weiteren Ermittlung der Ursachen in Augenschein genommen. Unterstützung gebe es dabei von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen. Bei dem Absturz war der Pilot ums Leben gekommen.