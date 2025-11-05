Toter Mann in Frankreich: Schweizerin nach Fund zerstückelter Leiche in Haft

Nach dem Fund einer zerteilten Männerleiche in Frankreich hat die Polizei in der Schweiz eine Verdächtige festgenommen. Sie soll in das Verschwinden ihres Vermieters verwickelt sein.

Nach dem Fund einer in zwei Teile zerteilten Männerleiche in Frankreich hat die Polizei in der Schweiz eine Verdächtige festgenommen. Die in Sainte-Croix im Kanton Waadt lebende Französin werde verdächtigt, ihre Wohnung in Brand gesetzt zu haben und in das Verschwinden ihres Vermieters verwickelt zu sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der 75-jährige Schweizer war seit Freitag vergangener Woche vermisst worden. Am Samstag wurde im Dorf Fédry im benachbarten Frankreich die Leiche eines Mannes entdeckt. Nach Angaben der französischen Ermittler war der Körper nur mit einer Unterhose bekleidet, „auf Höhe der Taille in zwei Teile geteilt und mit einer weißen Substanz bedeckt“. Die am Ufer des Flusses Saône entdeckte Leiche habe „eine Verbrennung am Rücken, mehrere Verletzungen am Schädel, an einer Hand, im Bereich der Halswirbelsäule und am Rumpf“ aufgewiesen.

Fundort der Leiche etwa hundert Kilometer von Sainte-Croix entfernt

Die Ermittler vermuten, dass es sich um den Vermieter der 39-jährigen Tatverdächtigen handelt. Nach ersten Ergebnissen der Autopsie starb der Mann an einer Blutung, die durch eine Stichwunde in der Brust verursacht worden war, und wurde nach seinem Tod zerteilt. Eindeutig identifiziert wurde die Leiche den Angaben zufolge aber noch nicht.

Die 39-jährige Französin wurde nach Angaben der Schweizer Polizei bereits am Sonntag festgenommen. Sie sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Die Frau, die wie das mutmaßliche Opfer in dem kleinen Schweizer Ort Sainte-Croix in der Nähe der Grenze zu Frankreich lebte, wird nach Polizeiangaben verdächtigt, am Sonntag ihre Wohnung in Brand gesetzt zu haben. Sie wurde demnach kurz nach dem Brand von Grenzbeamten festgenommen und verhört. Der Fundort der Leiche im französischen Fédry ist etwa hundert Kilometer von Sainte-Croix entfernt.