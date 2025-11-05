Toter Mann in Frankreich: Schweizerin nach Fund zerstückelter Leiche in Haft

Nach dem Fund einer zerteilten Männerleiche in Frankreich hat die Polizei in der Schweiz eine Verdächtige festgenommen. Sie soll in das Verschwinden ihres Vermieters verwickelt sein.
Nach dem Fund einer in zwei Teile zerteilten Männerleiche in Frankreich hat die Polizei in der Schweiz eine Verdächtige festgenommen. Die in Sainte-Croix im Kanton Waadt lebende Französin werde verdächtigt, ihre Wohnung in Brand gesetzt zu haben und in das Verschwinden ihres Vermieters verwickelt zu sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit.