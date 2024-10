Toter in Wohnung in Göppingen gefunden

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Am Mittwochabend wird in einer Wohnung in Göppingen die Leiche eines 46-Jährigen gefunden. Bei den Ermittlungen wird schnell klar, dass es sich um ein Tötungsdelikt handeln muss. Der Täter ist flüchtig, die Polizei sucht nun nach Zeugen.











Göppingen – Ein 46 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend tot in einer Wohnung im Wohngebiet Schiefergrube in Göppingen aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und sucht nun nach Zeugen. Der oder die Täter befinden sich auf der Flucht.