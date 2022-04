6 Die Leiche ist am Ostermontag entdeckt worden. Foto: SDMG/ Kohls/ Woelfl

In einem Waldstück bei Esslingen ist am Ostermontag laut Polizeiangaben ein Toter gefunden worden. Die Kriminalpolizei ermittelt.















In einem Waldstück bei Esslingen ist laut Polizeiangaben am Ostermontag eine männliche Leiche gefunden worden. Der Tote wurde nach ersten Erkenntnissen an einem Weg in einem Waldstück bei Esslingen entdeckt. Genauere Angaben, etwa zum Fundort, kann die Polizei am Dienstagmorgen jedoch noch nicht machen, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilte.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Kriminalpolizei, Spurensicherung und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz und durchsuchten das Waldstück. Die Feuerwehr Esslingen war ebenfalls im Einsatz und leuchtete den Fundort aus.

Wie die Person in das Waldstück gelangte und was die Todesursache war, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.