Toter in der Metter: Identität geklärt

1 Bergung am Sonntag: Spaziergänger hatten einen leblosen Körper in der Metter gefunden. Foto: 7aktuell

Traurige Gewissheit: Die Identität des Mannes, dessen Leiche am Sonntag in der Metter gefunden wurde, ist geklärt. Es handelt sich um einen 75-Jährigen aus Sachsenheim, der seit 10. März vermisst worden war.

Sachsenheim - Bei dem toten Mann, den Spaziergänger am Sonntag zwischen Groß- und Kleinsachsenheim (Kreis Ludwigsburg) in der Metter fanden, handelt es sich um einen 75-Jährigen, der seit dem 10. März als vermisst galt. Die Leiche wurde am Dienstag obduziert, seine Identität habe zweifelsfrei geklärt werden können, informieren die Polizeidirektion Ludwigsburg und die Staatsanwaltschaft Heilbronn. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

Der Mann, der aus Kleinsachsenheim stammte, war vermutlich in die Metter gestürzt und ertrunken. Er litt unter körperlichen Einschränkungen und war nicht gut zu Fuß. Die von Angehörigen alarmierte Polizei hatte, nachdem er am Morgen des 10. März sein Wohnhaus verlassen hatte und fortgeblieben war, eine große, letztlich vergebliche Suche mit Spürhund- und Hubschraubereinsatz gestartet.