Toter Hund in Badezimmerschrank: Tod von Gene Hackman: Das ist über den mysteriösen Fall bekannt

Toter Hund in Badezimmerschrank

1 Warum mussten Gene Hackman und Betsy Arakawa sterben? Foto: ddp/Globe Photos

Gene Hackman und seine Frau wurden am 26. Februar 2025 tot in ihrem Haus aufgefunden. Auch wenn die Polizei Fremdverschulden ausschließt, gibt ihr Tod Rätsel auf, vor allem der Fund eines toten Hundes in einem Schrank. Das ist bisher bekannt.











Link kopiert



Der Tod von Gene Hackman (1930-2025) und Betsy Arakawa (1961-2025) in Santa Fe gibt weiter Rätsel auf. Am 26. Februar hatten laut des Büros des Sheriffs Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes die Leichen des Schauspielers und seiner Frau gefunden. Ein Versorgungsmitarbeiter hatte sie verständigt, als er vor dem Haus keine Antwort der Bewohner erhalten hatte. In manchen Medien hatte es zuvor fälschlich geheißen, dass ein besorgter Nachbar die Polizei gerufen hatte.