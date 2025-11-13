Toter beim Wieslocher Bahnhof: Verdacht des Totschlags – 26-Jähriger im Raum Stuttgart gefasst

Nach dem Fund eines Toten in Wiesloch wird ein 26-Jähriger festgenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten ein Gewaltverbrechen und suchen nach Zeugen.
Nach dem Fund eines Toten in der Nähe des Bahnhofs von Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Polizei einen 26-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann, der im Raum Stuttgart gefasst worden sei, bestehe der Verdacht des Totschlags, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Man gehe von einem Gewaltverbrechen aus. Wie genau die Polizei dem Verdächtigen auf die Spur kam, wurde nicht mitgeteilt.