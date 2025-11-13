Toter beim Wieslocher Bahnhof: Verdacht des Totschlags – 26-Jähriger im Raum Stuttgart gefasst

Nach dem Fund eines Toten in Wiesloch wird ein 26-Jähriger festgenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten ein Gewaltverbrechen und suchen nach Zeugen.

Nach dem Fund eines Toten in der Nähe des Bahnhofs von Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Polizei einen 26-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann, der im Raum Stuttgart gefasst worden sei, bestehe der Verdacht des Totschlags, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Man gehe von einem Gewaltverbrechen aus. Wie genau die Polizei dem Verdächtigen auf die Spur kam, wurde nicht mitgeteilt.

Unsere Empfehlung für Sie Rhein-Neckar-Kreis Toter in Wiesloch - Leiche wird obduziert Die Leiche wurde mit Verletzungen in der Nähe des Bahnhofes entdeckt. Zahlreiche Fragen sind noch offen. Die Leiche des mutmaßlichen Opfers, ein 27 Jahre alter Mann, war am vergangenen Mittwoch gegen kurz vor 5 Uhr auf einem Fuß- und Radweg zwischen einem Parkhaus, dem Busbahnhof und Bahnhof von einem Zeugen entdeckt worden. Der Körper wies Verletzungen auf. Wann der Mann starb, war zunächst unklar. Inzwischen sei die Leiche obduziert worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Ergebnisse würden derzeit nicht mitgeteilt. Rettungskräfte hatten vor Ort vergeblich versucht, den Mann zu reanimieren.

Soko „Pratum“ sucht Zeugen

Die Polizei richtete die Sonderkommission „Pratum“ zur Aufklärung des Falles ein. Es würden nun Zeugen gesucht, die einen Streit beobachtet oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht hätten, hieß es weiter. Diese können sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon melden.

Ob der Verdächtige in Stuttgart oder in einem der benachbarten Landkreise gefasst wurde, gaben weder Staatsanwaltschaft noch Polizei preis.