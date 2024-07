Toter bei Dachstuhlbrand: Todesursache unklar – Welle der Hilfsbereitschaft in Mühlhausen

10 Nach eineinhalb Stunden hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Foto: Andreas Rosar

Die Feuerwehr hat in einer ausgebrannten Wohnung in der Schirmerstraße in Mühlhausen einen Toten gefunden. Ob der Mann in den Flammen verstarb, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.











Mit vollbepackten Reisekoffern, großen Taschen und Tüten haben mehrere Familien am Freitagmittag ihre Wohnungen in der Schirmerstraße in Mühlhausen verlassen müssen. Gemeinsam mit Einsatzkräften der Feuerwehr sammelten sie das Notwendigste – dazu zählte aus Sicht eines Jungen auch eine Spielekonsole – zusammen, ehe sie bei Freunden oder Verwandten untergekommen waren. Noch ist unklar, wann sie wieder in ihre eigenen vier Wände zurück dürfen, der Zugang zum Gebäude ist bis auf Weiteres gesperrt, die Räume sind aktuell nicht bewohnbar.