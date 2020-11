1 Große Trauer in der argentinischen Hauptstadt. Foto: dpa/Fernando Gens

Fans des verstorbenen Fußballstars Diego Maradona halten in Buenos Aires am Aufbewahrungsort des Leichnams Totenwache. Dabei kommt es zu Zusammenstößen mit der Polizei.

Buenos Aires - Bei der Totenwache für den verstorbenen Fußballstar Diego Maradona ist es am Donnerstag in Argentinien zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Fußball-Fans gekommen. In der Nähe des Präsidentenpalastes Casa Rosada in Buenos Aires, wo der Leichnam von Maradona aufgebahrt war, setzte die Polizei Tränengas und Gummigeschosse gegen Fans ein, wie AFP-Reporter berichteten.

Lesen Sie hier aus unserem Plus-Angebot: Wie beim VfB Stuttgart um Diego Maradona getrauert wird

Auch innerhalb des Präsidentenpalastes war es zu Zwischenfällen gekommen, weshalb der Sarg mit Maradona in einen anderen Raum verlegt werden musste.