Tote Wilhelma-Tiere: Neues Leben für tote Wilhelma-Tiere im Museum – auch für die Orang-Utans

Im Schloss Rosenstein gibt es die heutige Tierwelt zu sehen. Davon einige Tiere, die einst in der Stuttgarter Wilhelma lebten. Welche?
Die zoologische Sammlung im Schloss Rosenstein umfasst etwa 1,3 Millionen Objekte, Weichtiere, Fische, Amphibien und Reptilien, Vögel und Säugetiere. Zu finden sind hier auch verstorbene Tiere aus der Wilhelma vor und hinter den Kulissen. In der Ausstellung des Museums gibt es ein paar, die die Besucher der Wilhelma lange kannten. Präparator Joseph Kälberer nennt sie „Persönlichkeiten“. Sie sind im Naturkundemuseum präpariert und lebensecht für die Besucher zu sehen.