Kreis Ludwigsburg Mindestens 35 Autos zerkratzt – Sind Kinder für die Schäden verantwortlich?

Mitten am Tag machen sich Unbekannte am Donnerstag an zahlreichen Autos in Sersheim (Kreis Ludwigsburg) zu schaffen. Die Polizei sucht Zeugen – und zwei Jungen.