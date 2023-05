1 Die Tiere auf dem Erligheimer Hof sind verhungert und verdurstet. Foto: Peta Deutschland e.V.

Die Rinder, Schweine und Hühner, die auf einem Hof in Erligheim verhungert und verdurstet sind, sind noch immer nicht abtransportiert worden. Die Bergung gestaltet sich offenbar schwierig.









Mehr als eine Woche nachdem auf einem Bauernhof in Erligheim (Kreis Ludwigsburg) 17 tote Tiere entdeckt worden sind, befinden die Kadaver noch immer in ihrem Stall. Nach Angaben der Tierrechtsorganisation Peta, liegen sämtliche Tiere „unverändert in einem Gemisch aus meterhohen Fäkalien, Maden und Leichenwasser“. Peta fordert das Ludwigsburger Landratsamt auf, die Kadaver endlich abzutransportieren – aus Pietätsgründen, vor allem aber aus Gründen des Seuchenschutzes. Die Tierkörper, so die Organisation, seien inzwischen bevölkert von Fliegen und Maden, zudem sickere Leichenwasser aus dem Gebäude.