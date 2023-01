1 Die Polizei ist am Dienstag zu einem Einsatz in das Wohngebiet im Schwäbisch Haller Stadtteil Tullauer Höhe ausgerückt. Foto: Tanja Kurz

Im Zusammenhang mit mehreren toten Seniorinnen in Schwäbisch Hall hat es am Dienstag einen Polizeieinsatz im Ort gegeben. Eine Festnahme bestätigt die Polizei nicht. Im Ort herrscht derweil Angst und Schrecken.















Vor dem Wohnblock im Schwäbisch Haller Stadtteil Tullauer Höhe deutet nichts mehr auf den größeren Polizeieinsatz hin, der sich hier am Dienstagvormittag abgespielt hat. Rund ein Dutzend Zivilbeamte hatten das Gebäude vor Passanten abgeschirmt und unter anderem in einem Müllcontainer Spuren gesichert. Ein Anwohner berichtet später, dass auf der gegenüberliegenden Seite ein Mann in Handschellen abgeführt worden sei. Danach hätten Beamte eine Familie aus dem Haus weggebracht. Am Nachmittag befinden sich noch immer Zivilfahnder in dem Gebäude. Zwei Beamte eskortieren eine Bewohnerin mit ihrem Kind zu ihrem Fahrzeug.

Polizeioberkommissar Robert Kauer vom Polizeipräsidium Aalen bestätigt, dass der Einsatz in Zusammenhang mit der Sonderkommission „Höhe“ steht, die in drei Tötungsdelikten an Seniorinnen ermittelt und auf nunmehr 75 Beamte aufgestockt wurde. Die Angst vor einem Serienmörder hat vor allem Ältere in dem Anfang der 1970er Jahre erschlossenen Stadtteil in Angst und Schrecken versetzt.

Erster Todesfall im Oktober 2020

Der Schauplatz liegt unweit des Hochhauses, in dem die 94-jährige Brauereierbin Elfriede Huchler am 14. Oktober 2020 tot in ihrer Penthouse-Wohnung entdeckt wurde – brutal zugerichtet. Ein Schlüsseldienstmitarbeiter öffnete der Tochter die Türe, weil der Schlüssel von innen steckte. Am Tatort fand die damals eingesetzte Sonderkommission „Ring“ DNA-Spuren. Vergleichsproben von rund 100 möglichen Kontaktpersonen wurden genommen – ohne Ergebnis. Im September 2021 schloss die Staatsanwaltschaft die Ermittlungsakte, weil es keine weiteren Erkenntnisse gab.

Am 23. Dezember 2022 wurde, 180 Meter Luftlinie von der Wohnung Huchlers entfernt, die 77-jährige Heidemarie K. in ihrer Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses getötet. Zwei Tage später fanden Angehörige die Seniorin. Die Obduktion ergab, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelte. Die Polizei setzt die Sonderkommission „Höhe“ mit 50 Beamten ein. Vor kurzem dann ein dritter Todesfall im nahen Michelbach/Bilz: Am 25. Januar wurde eine 89 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung gefunden. Die Obduktion bestätigte ein Gewaltverbrechen.

Abends ist im Wohngebiet jetzt nichts mehr los

Marco Greiner betreibt einen kleinen Supermarkt im Zentrum des Wohngebiets, das den rauen Charme der Siebziger verströmt. Einige Läden stehen leer; neben Greiners Markt sorgen Apotheke und Änderungsschneiderei für das Nötigste der rund 3000 Bewohner. Der Supermarktbetreiber hat einen massiven Polizeieinsatz beim Zentrum beobachtet. „Könnte sein, dass sie ihn gefasst haben“, hofft er. Aber mehr als ein Gerücht wird nicht daraus: Die Polizei bestätigt keine Festnahme.

Die Angst vor einem möglichen Serientäter treibt vor allem ältere Menschen um und hat auch Auswirkungen auf sein Geschäft. „Gegen Abend ist hier nichts mehr los“, berichtet Greiner, „niemand ist mehr unterwegs.“ Die Tullauer Höhe, benannt nach im Tal liegenden Dorf Tullau, wird vor allem von älteren Menschen bewohnt, das bestätigt Marta B., die anonym bleiben will. Die 86-Jährige lebt in einer hübschen Eigentumswohnung in einem Wohnblock unweit der beiden Tatorte. Der Eingang liegt von der Straße abgewandt hinter dem Haus in Richtung einer Grünfläche. „Hier gibt es nicht mal Bewegungsmelder“, klagt die pensionierte Lehrerin, die Tiefgarage betrete sie daher auch nur ungern. „Wenn ich abends weggehe, lasse ich mich von meinen Freunden abholen und wieder nach Hause bringen.“ Wie ihr gehe es vielen älteren Menschen, „das ist alles schon unheimlich“.

Zudem wird ein möglicher Zusammenhang mit einem versuchten Raub in Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) laut Polizei geprüft. Dort wollte am 17. Januar ein Mann in eine Wohnung eindringen. Er schlug dem älteren Mann ins Gesicht und forderte mit einer Schusswaffe Bargeld. Als sein Opfer um Hilfe rief, ließ der Täter von ihm ab und flüchtete. Trotz sofortiger Fahndung mithilfe eines Polizeihubschraubers konnte er nicht gefasst werden.