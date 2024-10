Tote Seniorin in Schwaikheim: Soko Garten sucht nach jungem Mann

1 Die Polizei sucht nach einem jungen Mann. Foto: KS-Images.de /Karsten Schmalz

Im Fall der getöteten Seniorin in Schwaikheim sucht die Soko Garten nach einem jungen Mann, der sich am 24. September in der Nähe der Gartengrundstücke aufgehalten haben soll.











Im Fall der getöteten Seniorin, die Ende September in einem Gartengrundstück in Schwaikheim gefunden wurde, sucht die Polizei nun nach einem bestimmten Zeugen: Im Rahmen der Ermittlungen der Sonderkommission Garten wurde bekannt, dass sich ein junger Mann im Nahbereich des Tatortes aufgehalten haben soll. Dieser Zeuge könnte wichtige Beobachtungen gemacht haben, die den Ermittlern noch nicht vorliegen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.