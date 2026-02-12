Tote Schüler und Lehrer: Angriff in Kanada - Verdächtige tötete Mutter und Bruder

Die Gewalttat an einer Schule in der kanadischen Provinz British Columbia erschüttert eine sonst ruhige Gemeinde. Ermittler geben immer mehr Details über die erschreckende Tat bekannt.
Tumbler Ridge - Nach dem tödlichen Angriff in einer Schule im Westen Kanadas richtet sich der Blick der Ermittler vor allem auf das Motiv der 18 Jahre alten Tatverdächtigen - und die Herkunft der verwendeten Schusswaffen. Man befinde sich noch am Anfang der Ermittlungen, sagte ein Polizeibeamter der westlichen Provinz British Columbia vor Journalisten, und bat um Geduld.