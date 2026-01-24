Tote nach Schneefällen: Dutzende Tote und Verletzte nach Schneefällen in Afghanistan

2 Nach heftigen Regenfällen hat es in Afghanistan Dutzende Tote und Verletzte gegeben. Foto: Mohammad Amin/AP/dpa

Die humanitäre Lage in Afghanistan ist ohnehin angespannt. Tagelange Schneefälle haben die Situation für die Menschen in Teilen des Landes nun weiter verschärft. Es gibt viele Tote und Verletzte.











Kabul - Heftige Schnee- und Regenfälle in Afghanistan haben in den vergangenen Tagen mindestens 61 Menschen das Leben gekostet und 110 weitere verletzt. Das teilte der zuständige Katastrophenschutz mit. Zudem zerstörten die Unwetter binnen drei Tagen rund 450 Häuser ganz oder teilweise, hieß es weiter. Es handele sich um vorläufige Zahlen. Einsatzteams seien in den betroffenen Regionen unterwegs, die Opferzahl könnte steigen.