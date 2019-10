Jugendlicher wirft Böller in Kinderwagen Vater rettet Kleinkind in letzter Sekunde

An einem Bahnhof in Mosbach gerät ein junges Elternpaar mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit. Ein 13-Jähriger wirft anschließend einen Böller auf den Bahnsteig, der im Kinderwagen landet. Der Vater reagiert gedankenschnell.