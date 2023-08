Feuer in der Sindelfinger Viehweide Tote nach Brand im Hochhaus

Am Montagmittag hat es in einem Hochhaus in der Sindelfinger Viehweide gebrannt. In der betroffenen Wohnung fand die Feuerwehr die Leiche einer 85-jährigen Frau. Wie das Feuer zustande kam und ob die Frau tatsächlich wegen des Brands starb, ist noch unklar.