Tote in der Türkei: Erdogan: Attentäter von Ankara kamen aus Syrien

1 Präsident Recep Tayyip Erdogan Foto: AFP/OZAN KOSE

Laut dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan kamen die Attentäter von Ankara aus Syrien. Fünf Menschen waren getötet worden.











Die beiden Täter des tödlichen Anschlags nahe Ankara am Mittwoch sind türkischen Regierungsangaben zufolge aus Syrien in die Türkei gekommen. „Wir haben erfahren, dass sich dieser Terroranschlag als Infiltrationsbewegung aus Syrien heraus entwickelt hat“, erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag auf seinem Rückflug aus dem russischen Kasan, wo er am Brics-Gipfel teilgenommen hatte.