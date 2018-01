Rems-Murr-Kreis Geistig verwirrte Frau soll Nachbarin getötet haben

Von wei 09. Januar 2018 - 11:27 Uhr

Im Rems-Murr-Kreis hat sich ein Gewaltverbrechen ereignet (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand / STZN

Am Freitag wird in einer Einrichtung in Großerlach die Leiche einer Seniorin gefunden. Am Tatort trifft die Polizei auf die 62-jährige Nachbarin – sie ist offenbar geistig verwirrt und wird als Tatverdächtige festgenommen.

Großerlach - Am Freitag ist in Großerlach (Rems-Murr-Kreis) eine Seniorin umgebracht worden. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem Opfer um eine 91 Jahre alte Frau, die in einem Heim für betreutes Wohnen untergebracht war. Sie wurde am Freitagvormittag tot im Schlafzimmer ihrer Wohnung in dem Heim aufgefunden. Am Tatort wurde eine 62 Jahre alte Nachbarin festgenommen, die unter dem dringendem Tatverdacht steht, die Seniorin getötet zu haben. Sie soll sich in einem verwirrtem Zustand befunden haben, die Polizei nahm sie vorläufig fest.

Die 62 Jahre alte Tatverdächtige bewohnte im selben Gebäude eigenständig eine Wohnung, sie soll laut der Polizei psychisch krank sein. Zur Tat äußerte sie sich gegenüber der Polizei nicht. Sie wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt, der die Unterbringung in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung anordnete. Dorthin wurde sie noch am Samstag eingeliefert.

Psychische Krankheit soll der Grund für das Gewaltverbrechen sein

Die Seniorin ist laut der Polizei „zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag in durch massive Gewalteinwirkung zu Tode gekommen“, am Montag ist das Opfer obduziert worden. Genauere Angaben zur Todesursache machen Polizei und Staatsanwaltschaft nicht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Behörden davon aus, dass die Tatverdächtige die Tötung „unter dem Eindruck einer psychischen Erkrankung ausgeführt hat“. Ein anderes Motiv oder eine Vorbeziehung von Opfer und mutmaßlicher Täterin sind derzeit nicht erkennbar. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Kriminalpolizei Waiblingen dauern noch an.