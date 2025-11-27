Das Landratsamt in Waiblingen meldet für den Rems-Murr-Kreis den ersten Fall von Vogelgrippe. Was zu beachten ist, um sich vor dem Influenzatyp H5N1 zu schützen, lesen Sie hier.
Jetzt ist die Vogelgrippe auch im Rems-Murr-Kreis angekommen. Wie das Landratsamt in Waiblingen mitteilt, ist bei einem Wildvogel das Influenzavirus nachgewiesen worden. In diesem Zusammenhang ruft die Behörde in einer Pressemitteilung „zu erhöhter Vorsicht und korrekter Einhaltung der Schutzmaßnahmen“ auf. Allerdings komme das Veterinäramt des Kreises zu der Einschätzung, dass sich das Infektionsrisiko aufgrund dieses Einzelfalles nicht erhöht habe, heißt es in der Mitteilung weiter.