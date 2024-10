Tote Frau in Stuttgart gefunden: Trotz Obduktion: Identität von eingemauerter Leiche unklar

1 Die Ermittlungen im Fall der eingemauerten Leiche laufen weiter. Foto: dpa/Carsten Rehder

Nach dem Fund einer eingemauerten Leiche in Stuttgart gehen die Ermittlungen weiter. Die Kriminaltechnik sei weiterhin vor Ort, um Spuren zu sichern, sagte eine Polizeisprecherin in Stuttgart. Ob es sich bei der in der Wohnung gefundenen Leiche um eine vermisste 48-Jährige handelt, ist weiter unklar. Eine am Dienstag durchgeführte Obduktion habe keine endgültigen Erkenntnisse zur Identität erbracht, sagte die Polizeisprecherin. „Deswegen stehen weitere Untersuchungen an.“