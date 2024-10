Tote Frau in Nürtingen: Ermittlungen zu Leiche im Neckar laufen auf Hochtouren

Tote Frau in Nürtingen

1 Eine Sonderkommission der Polizei ermittelt unter Hochdruck zu den Todesumständen einer Frau, die am Sonntag leblos im Neckar in Nürtingen gefunden wurde. (Symbolfoto) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Die Polizei hat nach dem Fund einer weiblichen Leiche im Neckar in Nürtingen eine Sonderkommission eingerichtet, die unter Hochdruck in dem Fall ermittelt. Neue Erkenntnisse könne man aber noch nicht bekannt geben, heißt es am Mittwoch.











Link kopiert



Nach dem Fund einer weiblichen Leiche im Neckar in Nürtingen arbeitet eine Sonderkommission der Polizei nach eigenen Angaben unter Hochdruck an dem Fall. Man könne aber noch keine neuen Erkenntnisse bekannt geben, heißt es am Mittwoch vom Polizeipräsidium Reutlingen, das auch für den Kreis Esslingen zuständig ist.