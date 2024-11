Tote Frau bei Fellbach-Oeffingen: Polizei sucht weiter nach Spuren des Gewaltverbrechens

1 Die Polizei sucht am Neckarufer im Bereich der Oeffinger Landungsbrücke nach Spuren des Verbrechens. Foto: Frank Rodenhausen

Nach einem Leichenfund im Weidachtal bei Fellbach-Oeffingen sucht die Polizei auch am Sonntag im Uferbereich des Neckars nach Spuren. Zumindest für die Öffentlichkeit bleiben die meisten Fragen noch unbeantwortet.











Link kopiert



Anderthalb Tage nach dem grausamen Fund im sonst so idyllischen Weidachtal deutet wenig darauf hin, dass der Ort Schauplatz eines Gewaltverbrechens gewesen ist. Wie an anderen Wochenenden auch sind am Sonntagvormittag zahlreiche Jogger, Gassigänger und Radfahrer auf dem Weg entlang des Neckars nordwestlich von Fellbach-Oeffingen unterwegs. Vom Landungssteg aus, einer 24 Meter langen Stahlskulptur, die gerne als Aussichtspunkt genutzt wird, blicken die Ausflügler auf den an dieser Stelle renaturierten Fluss.