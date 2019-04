Tote Bienen in Sachsenheim

1 Die Täter öffneten die Deckel der Bienenstöcke, wodurch viele Bienen nachts unterkühlt wurden (Symbolbild). Foto: dpa

Unbekannte haben sich in den vergangenen Tagen über insgesamt 25 Bienenstöcke hergemacht. Viele der Völker dürften dezimiert oder sogar zerstört worden sein.

Sachsenheim - Unbekannte haben sich in Hohenhaslach bei Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) an Bienenstöcken, sogenannten Beuten, zu schaffen gemacht und einen geschätzten Schaden in vierstelliger Höhe angerichtet.

Zwischen Montag 16 Uhr und Mittwoch 14:45 Uhr haben die Täter die Deckel von insgesamt 25 Bienenbeuten geöffnet und damit die Brut der Bienenvölker den nächtlichen Temperaturen ausgesetzt, sodass sie teilweise geschädigt oder sogar zerstört wurden. Die Deckel der Beuten lehnten sie an die Kästen. Die Bienenstöcke waren an einer Feldscheune im Gewann Katzenbach aufgestellt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter 0 71 47 / 27 40 60 zu melden.